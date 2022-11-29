Якщо без світла. «Харківобленерго» дало номери, щоб дізнатися про відключення
АТ «Харківобленерго» інформує , за якими телефонами та посиланнями можна дізнатися про відключення послуги за вашою адресою.
У компанії зазначили, що щодня та цілодобово працює кол-центр: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413. Також у «AppStore» та «Google Play» можна завантажити мобільний додаток «Харенерго».
Крім того, щотижня на сайті АТ «Харківобленерго» (https://www.oblenergo.kharkov.ua) публікується графік погодинних відключень, але через щотижневі ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України російським агресором погодинних графіків відключень буває недостатньо.
«У цьому випадку запроваджуються спеціальні аварійні графіки обмежень, щоб уникнути масштабних аварій та збалансувати енергомережу країни. Вони запроваджуються за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» та застосовуються в екстреному режимі. Заздалегідь оператор розподілу, тобто «Обленерго», не знає, чи будуть введені аварійні відключення, і скільки часу вони триватимуть», – повідомили у компанії.
Читайте також: Відключення світла: обмеження споживачів мають бути рівномірними- Укренерго
Новини за темою:
Ви читали новину: «Якщо без світла. «Харківобленерго» дало номери, щоб дізнатися про відключення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 14:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Харківобленерго» інформує , за якими телефонами та посиланнями можна дізнатися про відключення послуги за вашою адресою.".