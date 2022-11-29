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Почти 1,5 тысячи: Харьковщина остается лидером по количеству воздушных тревог

Общество 21:38   29.11.2022
Елена Нагорная
Почти 1,5 тысячи: Харьковщина остается лидером по количеству воздушных тревог

Харьковская область остается второй после Луганщины по суммарной продолжительности воздушных тревог и первой — по их количеству.

Соответствующую инфорграфику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.

По итогам 24 ноября на Харьковщине было объявлено 1425 воздушных тревог, которые в общем продолжались 50 суток 17 часов и 38 минут.

«Наиболее спокойное в этом плане Закарпатье. И, формально, Крым, но там сигналами тревоги управляют оккупанты», — говорится в публикации.


Напомним, что тысячная с 25 февраля воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 01:50 27 августа.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 21:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область остается второй после Луганщины по суммарной продолжительности воздушных тревог и первой — по их количеству.".