Почти 1,5 тысячи: Харьковщина остается лидером по количеству воздушных тревог

Харьковская область остается второй после Луганщины по суммарной продолжительности воздушных тревог и первой — по их количеству.

Соответствующую инфорграфику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.

По итогам 24 ноября на Харьковщине было объявлено 1425 воздушных тревог, которые в общем продолжались 50 суток 17 часов и 38 минут.

«Наиболее спокойное в этом плане Закарпатье. И, формально, Крым, но там сигналами тревоги управляют оккупанты», — говорится в публикации.



Напомним, что тысячная с 25 февраля воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 01:50 27 августа.