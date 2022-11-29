Почти 1,5 тысячи: Харьковщина остается лидером по количеству воздушных тревог
Харьковская область остается второй после Луганщины по суммарной продолжительности воздушных тревог и первой — по их количеству.
Соответствующую инфорграфику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.
По итогам 24 ноября на Харьковщине было объявлено 1425 воздушных тревог, которые в общем продолжались 50 суток 17 часов и 38 минут.
«Наиболее спокойное в этом плане Закарпатье. И, формально, Крым, но там сигналами тревоги управляют оккупанты», — говорится в публикации.
Напомним, что тысячная с 25 февраля воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 01:50 27 августа.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 21:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область остается второй после Луганщины по суммарной продолжительности воздушных тревог и первой — по их количеству.".