Майже 1,5 тисячі: Харківщина лідирує в Україні за кількістю повітряних тривог
Харківська область залишається другою після Луганщини за сумарною тривалістю повітряних тривог та першою – за їхньою кількістю.
Відповідну інфографіку опублікував Telegram-канал UA War Infographics.
За підсумками 24 листопада на Харківщині було оголошено 1425 повітряних тривог, які загалом тривали 50 діб 17 годин та 38 хвилин.
“Найспокійніше у цьому плані Закарпаття. І, формально, Крим, але там сигналами тривоги керують окупанти”, – йдеться у публікації.
Нагадаємо, що тисячну з 25 лютого повітряну тривогу було оголошено в Харківській області о 01:50 27 серпня.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 21:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область залишається другою після Луганщини за сумарною тривалістю повітряних тривог та першою – за їхньою кількістю.".