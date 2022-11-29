Майже 1,5 тисячі: Харківщина лідирує в Україні за кількістю повітряних тривог

Харківська область залишається другою після Луганщини за сумарною тривалістю повітряних тривог та першою – за їхньою кількістю.

Відповідну інфографіку опублікував Telegram-канал UA War Infographics.

За підсумками 24 листопада на Харківщині було оголошено 1425 повітряних тривог, які загалом тривали 50 діб 17 годин та 38 хвилин.

“Найспокійніше у цьому плані Закарпаття. І, формально, Крим, але там сигналами тривоги керують окупанти”, – йдеться у публікації.



Нагадаємо, що тисячну з 25 лютого повітряну тривогу було оголошено в Харківській області о 01:50 27 серпня.