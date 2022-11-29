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Российские оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов на Харьковщине

Происшествия 07:11   29.11.2022
Оксана Горун
Российские оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов на Харьковщине

О каких-либо активных боевых действиях на Харьковщине за минувшие сутки Генштаб ВСУ не сообщает.

На Купянском направлении российская армия обороняется. Там под обстрелом по состоянию на 6 утра 29 ноября были Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестово.

На Слобожанском направлении под обстрелами все так же приграничные села и поселки.

  • Читайте также: Армия РФ обстеляла 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

    • «Обстрелам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечтя, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 07:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О каких-либо активных боевых действиях на территории Харьковщины за минувшие сутки Генштаб ВСУ не сообщает".