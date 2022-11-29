Российские оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов на Харьковщине
О каких-либо активных боевых действиях на Харьковщине за минувшие сутки Генштаб ВСУ не сообщает.
На Купянском направлении российская армия обороняется. Там под обстрелом по состоянию на 6 утра 29 ноября были Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестово.
На Слобожанском направлении под обстрелами все так же приграничные села и поселки.
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«Обстрелам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечтя, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 07:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О каких-либо активных боевых действиях на территории Харьковщины за минувшие сутки Генштаб ВСУ не сообщает".