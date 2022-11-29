Российские оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов на Харьковщине

О каких-либо активных боевых действиях на Харьковщине за минувшие сутки Генштаб ВСУ не сообщает.

На Купянском направлении российская армия обороняется. Там под обстрелом по состоянию на 6 утра 29 ноября были Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестово.

На Слобожанском направлении под обстрелами все так же приграничные села и поселки.

«Обстрелам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечтя, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области», — сообщили в Генштабе.