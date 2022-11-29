Російські окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів на Харківщині

Про якісь активні бойові дії на Харківщині минулої доби Генштаб ЗСУ не повідомляє.

На Куп’янському напрямі російська армія обороняється. Там під обстрілом, за даними станом на 6 ранку 29 листопада, були Бологівка, Кам’янка, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове.

На Слобожанському напрямку під обстрілами так само прикордонні села та селища.

“Обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області”, – повідомили в Генштабі.