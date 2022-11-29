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Російські окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів на Харківщині

Події 07:11   29.11.2022
Оксана Горун
Російські окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів на Харківщині

Про якісь активні бойові дії на Харківщині минулої доби Генштаб ЗСУ не повідомляє.

На Куп’янському напрямі російська армія обороняється. Там під обстрілом, за даними станом на 6 ранку 29 листопада, були Бологівка, Кам’янка, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове.

На Слобожанському напрямку під обстрілами так само прикордонні села та селища.

  • Читайте також: На Куп’янському напрямку ворог від наступу перейшов до оборони

    • “Обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 07:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про якісь активні бойові дії на Харківщині минулої доби Генштаб ЗСУ не повідомляє".