Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, разрушены квартиры и частные дома- ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
«Дважды спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В г. Купянске разрушены 2 крыши частных домов, повреждено дорожное покрытие и пешеходная дорожка, ворота 2-х частных гаражей. А на территории поселка Казачья Лопань Дергачевской громады в результате обстрела разрушены 4 квартиры в двухэтажном многоквартирном доме. В данных случаях обошлось без жертв и пострадавших, а также пожаров», — сообщили спасатели.
За сутки в регионе один раз возник пожар из-за обстрелов — опять же в Купянском районе.
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«В 09:00 в результате вражеских обстрелов произошел пожар в селе Подолы Куриловской общины Купянского района. На территории частного домовладения горели 2 хозяйственные постройки на площади 60 кв. м», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".