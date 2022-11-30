Live
  • Среда 30.11.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.93
    • 🟢

Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, разрушены квартиры и частные дома- ГСЧС

Происшествия 09:03   30.11.2022
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, разрушены квартиры и частные дома- ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

«Дважды спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В г. Купянске разрушены 2 крыши частных домов, повреждено дорожное покрытие и пешеходная дорожка, ворота 2-х частных гаражей. А на территории поселка Казачья Лопань Дергачевской громады в результате обстрела разрушены 4 квартиры в двухэтажном многоквартирном доме. В данных случаях обошлось без жертв и пострадавших, а также пожаров», — сообщили спасатели.

За сутки в регионе один раз возник пожар из-за обстрелов — опять же в Купянском районе.

  • Читайте также: На Харьковщине мужчина погиб на пожаре — ГСЧС

    • «В 09:00 в результате вражеских обстрелов произошел пожар в селе Подолы Куриловской общины Купянского района. На территории частного домовладения горели 2 хозяйственные постройки на площади 60 кв. м», — отметили в ГСЧС.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    09:11
    В спальном районе Харькова мужчина подорвался на взрывчатке — Синегубов
    07:11
    Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковщине — Генштаб
    18:20
    Враг нанес ракетный удар по Купянщине и применил БпЛА у границы — Генштаб
    09:04
    На Харьковщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
    08:13
    Под Харьковом на пожаре погиб мужчина

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, разрушены квартиры и частные дома- ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 09:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".