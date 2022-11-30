Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, разрушены квартиры и частные дома- ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

«Дважды спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В г. Купянске разрушены 2 крыши частных домов, повреждено дорожное покрытие и пешеходная дорожка, ворота 2-х частных гаражей. А на территории поселка Казачья Лопань Дергачевской громады в результате обстрела разрушены 4 квартиры в двухэтажном многоквартирном доме. В данных случаях обошлось без жертв и пострадавших, а также пожаров», — сообщили спасатели.

За сутки в регионе один раз возник пожар из-за обстрелов — опять же в Купянском районе.

«В 09:00 в результате вражеских обстрелов произошел пожар в селе Подолы Куриловской общины Купянского района. На территории частного домовладения горели 2 хозяйственные постройки на площади 60 кв. м», — отметили в ГСЧС.