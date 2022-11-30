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Обстріли Харківщини: виникли пожежі, зруйновані квартири й будинки – ДСНС

Події 09:03   30.11.2022
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: виникли пожежі, зруйновані квартири й будинки – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

“Двічі рятувальники виїжджали на перевірку місць влучення ворожих снарядів. У м. Куп’янську зруйновано 2 дахи приватних будинків, пошкоджено дорожнє покриття та пішохідна доріжка, ворота 2-х приватних гаражів. А на території селища Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок обстрілу зруйновано 4 квартири у двоповерховому багатоквартирному будинку. В даних випадках обійшлось без жертв і постраждалих, а також пожеж”, – повідомили рятувальники.

За добу в регіоні один раз виникла пожежа через обстріл – знову ж таки в Куп’янському районі.

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    • “О 09:00 внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в селі Подоли Курилівської громади Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горіли 2 господарські будівлі на площі 60 кв. м”, – зазначили в ДСНС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 09:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу".