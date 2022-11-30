Районы 18 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
Российская армия продолжает обстрелы Харьковской области как с территории Белгородщины, так и временно оккупированных районов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении противник продолжает удерживать военные подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Глубокое, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Петро-Ивановка и Двуречная.
На Купянском направлении враг ведет оборону. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Дружелюбовка.
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«Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 18:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия продолжает обстрелы Харьковской области как с территории Белгородщины, так и временно оккупированных районов.".