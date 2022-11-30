Райони 18 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб

Російська армія продовжує обстріли Харківської області як з території Бєлгородщини, так і з тимчасово окупованих районів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку супротивник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна.

На Куп’янському напрямку ворог веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка.

“Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.”, – зазначили у Генштабі.