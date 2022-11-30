Райони 18 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб
Російська армія продовжує обстріли Харківської області як з території Бєлгородщини, так і з тимчасово окупованих районів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Так, на Слобожанському напрямку супротивник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна.
На Куп’янському напрямку ворог веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка.
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“Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.”, – зазначили у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 18:21;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія продовжує обстріли Харківської області як з території Бєлгородщини, так і з тимчасово окупованих районів.".