Жительница Дергачевщины поглумилась над флагом Украины (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
34-летней жительнице Дергачевского района Харьковской области сообщили о подозрении по факту публичного надругательства над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).
Вечером 14 ноября женщина, находясь возле здания Ольшанского старостата, сломала флагшток, на котором находился флаг. После этого она дерзко сорвала флаг, разорвала на части и бросила на землю неподалеку админздания, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Теперь женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области, Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летней жительнице Дергачевского района Харьковской области сообщили о подозрении по факту публичного надругательства над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).".