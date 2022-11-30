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Жительница Дергачевщины поглумилась над флагом Украины (фото)

Происшествия 19:49   30.11.2022
Елена Нагорная
Жительница Дергачевщины поглумилась над флагом Украины (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

34-летней жительнице Дергачевского района Харьковской области сообщили о подозрении по факту публичного надругательства над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Вечером 14 ноября женщина, находясь возле здания Ольшанского старостата, сломала флагшток, на котором находился флаг. После этого она дерзко сорвала флаг, разорвала на части и бросила на землю неподалеку админздания, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Теперь женщине грозит до 3 лет лишения свободы.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области, Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 19:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летней жительнице Дергачевского района Харьковской области сообщили о подозрении по факту публичного надругательства над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).".