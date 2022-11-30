Жительница Дергачевщины поглумилась над флагом Украины (фото)

34-летней жительнице Дергачевского района Харьковской области сообщили о подозрении по факту публичного надругательства над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Вечером 14 ноября женщина, находясь возле здания Ольшанского старостата, сломала флагшток, на котором находился флаг. После этого она дерзко сорвала флаг, разорвала на части и бросила на землю неподалеку админздания, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Теперь женщине грозит до 3 лет лишения свободы.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области, Харьковская облпрокуратура