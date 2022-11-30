Мешканка Дергачівщини поглумилася над прапором України (фото)
34-річній мешканці Дергачівського району Харківської області повідомили про підозру за фактом публічної наруги над державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).
Увечері 14 листопада жінка, перебуваючи біля будівлі Вільшанського старостату, зламала флагшток, на якому знаходився прапор. Після цього вона зухвало зірвала прапор, розірвала на частини та кинула на землю неподалік адмінбудівлі, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
Наразі жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області, Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 19:49;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річній мешканці Дергачівського району Харківської області повідомили про підозру за фактом публічної наруги над державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).".