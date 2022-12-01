16 ударов топором: суд приговорил квартиросъемщика, убившего хозяйку жилья
Убийца сядет на 11 лет, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Такое решение принял апелляционный суд.
Суд первой инстанции постановил отправить 37-летнего убийцу в тюрьму на 8 лет, но обвинители не согласились с таким мягким приговором.
«Трагедия произошла в июне 2021 года в одной из квартир в Лозовой. У осужденного возник конфликт с пожилой женщиной, у которой он снимал комнату. В ходе ссоры мужчина схватил топор и нанес потерпевшей не менее 16 ударов в область головы, шеи и туловища. Женщина скончалась на месте», — напомнили подробности дела в пресс-службе прокуратуры.
Хозяйку квартиры мужчина не только убил, но и ограбил: он похитил из комнаты своей жертвы мобильный телефон. А затем скрылся с места преступления.
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Полтавский апелляционный суд назначил мужчине более жесткое наказание — 11 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 12:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Убийца сядет на 11 лет, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Такое решение принял апелляционный суд".