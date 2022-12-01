16 ударов топором: суд приговорил квартиросъемщика, убившего хозяйку жилья

Убийца сядет на 11 лет, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Такое решение принял апелляционный суд.

Суд первой инстанции постановил отправить 37-летнего убийцу в тюрьму на 8 лет, но обвинители не согласились с таким мягким приговором.

«Трагедия произошла в июне 2021 года в одной из квартир в Лозовой. У осужденного возник конфликт с пожилой женщиной, у которой он снимал комнату. В ходе ссоры мужчина схватил топор и нанес потерпевшей не менее 16 ударов в область головы, шеи и туловища. Женщина скончалась на месте», — напомнили подробности дела в пресс-службе прокуратуры.

Хозяйку квартиры мужчина не только убил, но и ограбил: он похитил из комнаты своей жертвы мобильный телефон. А затем скрылся с места преступления.

Полтавский апелляционный суд назначил мужчине более жесткое наказание — 11 лет лишения свободы.