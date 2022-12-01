16 ударів сокирою: суд засудив квартиронаймача, який убив господарку житла
Вбивця сяде на 11 років, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Таке рішення ухвалив апеляційний суд.
Суд першої інстанції ухвалив відправити 37-річного вбивцю до в’язниці на 8 років, але обвинувачі не погодилися з таким м’яким вироком.
“Трагедія сталася в червні 2021 року в одній із квартир у Лозовій. У засудженого виник конфлікт із літньою жінкою, у якої він винаймав кімнату. У ході сварки чоловік схопив сокиру та завдав потерпілій не менше 16 ударів в область голови, шиї та тулуба. Жінка померла на місці”, – нагадали подробиці справи у пресслужбі прокуратури.
Господиню квартири чоловік не лише вбив, а й пограбував: він викрав із кімнати своєї жертви мобільний телефон. А потім втік з місця злочину.
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Полтавський апеляційний суд призначив чоловікові жорсткіше покарання – 11 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 12:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вбивця сяде на 11 років, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Таке рішення ухвалив апеляційний суд".