16 ударів сокирою: суд засудив квартиронаймача, який убив господарку житла

Вбивця сяде на 11 років, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Таке рішення ухвалив апеляційний суд.

Суд першої інстанції ухвалив відправити 37-річного вбивцю до в’язниці на 8 років, але обвинувачі не погодилися з таким м’яким вироком.

“Трагедія сталася в червні 2021 року в одній із квартир у Лозовій. У засудженого виник конфлікт із літньою жінкою, у якої він винаймав кімнату. У ході сварки чоловік схопив сокиру та завдав потерпілій не менше 16 ударів в область голови, шиї та тулуба. Жінка померла на місці”, – нагадали подробиці справи у пресслужбі прокуратури.

Господиню квартири чоловік не лише вбив, а й пограбував: він викрав із кімнати своєї жертви мобільний телефон. А потім втік з місця злочину.

Полтавський апеляційний суд призначив чоловікові жорсткіше покарання – 11 років позбавлення волі.