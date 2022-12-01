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16 ударів сокирою: суд засудив квартиронаймача, який убив господарку житла

Події 12:12   01.12.2022
Оксана Горун
16 ударів сокирою: суд засудив квартиронаймача, який убив господарку житла

Вбивця сяде на 11 років, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Таке рішення ухвалив апеляційний суд.

Суд першої інстанції ухвалив відправити 37-річного вбивцю до в’язниці на 8 років, але обвинувачі не погодилися з таким м’яким вироком.

“Трагедія сталася в червні 2021 року в одній із квартир у Лозовій. У засудженого виник конфлікт із літньою жінкою, у якої він винаймав кімнату. У ході сварки чоловік схопив сокиру та завдав потерпілій не менше 16 ударів в область голови, шиї та тулуба. Жінка померла на місці”, – нагадали подробиці справи  у пресслужбі прокуратури.

Господиню квартири чоловік не лише вбив, а й пограбував: він викрав із кімнати своєї жертви мобільний телефон. А потім втік з місця злочину.

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    • Полтавський апеляційний суд призначив чоловікові жорсткіше покарання – 11 років позбавлення волі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 12:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вбивця сяде на 11 років, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Таке рішення ухвалив апеляційний суд".