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Где на Харьковщине под Чугуевом уже давали свет и воду, и где нет — ХОВА

Общество 13:05   01.12.2022
Оксана Якушко
Где на Харьковщине под Чугуевом уже давали свет и воду, и где нет — ХОВА

С момента вторжения рф 128 населенных пунктов Чугуевского района находились под оккупацией, сейчас возобновляют коммуникации, сообщили в ХОВА.

В результате боевых действий в районе повреждено около 80% линий электропередач. Сейчас сеть восстанавливают, и свет уже подали в 121 населенный пункт из 128. В некоторых поселках и городах электричество не могут подать из-за значительных повреждений системы и загрязнения территорий снарядами и минами.

Активно восстанавливают централизованное водоснабжение и газоснабжение.

«Из 30 населенных пунктов в 24 восстановлено водоснабжение. В 25 населенных пунктах возобновлено газоснабжение. Пока 21 населенный пункт еще остается в Волчанской и Старосалтовской общинах без газоснабжения в связи с перекрытием газа агрессором», — отметил глава Чугуевской РВА Сергей Лободенко.

Продолжаются работы по ремонту мостов. Артемовская дамба – на стадии окончания. Ее должны ввести в эксплуатацию в декабре.

«В Старосалтовской и Волчанской общинах не работают ЦНАПЫ. По тем причинам, что нет кадров, техники и логистики. Местные жители могут получать необходимые услуги в Чугуеве, Чугуевской районной военной администрации», – рассказал Сергей Лободенко.

В районном центре уже подготовились к морозам. В настоящее время в городе работают все котельные, заготовлены дрова для пунктов обогрева.

«Котельные работают, Пункт Несокрушимости мы открыли. Кроме того, все ОСМД мы снабдили буржуйками», — рассказала начальница Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 13:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С момента вторжения рф 128 населенных пунктов Чугуевского района находились под оккупацией, сейчас возобновляют коммуникации, сообщили в ХОВА.".