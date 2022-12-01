Live
  • Четвер 01.12.2022
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.92
    • 🟢

Де на Харківщині під Чугуєвом вже дали світло і воду, а де ще мають – ХОВА

Суспільство 13:05   01.12.2022
Оксана Якушко
Де на Харківщині під Чугуєвом вже дали світло і воду, а де ще мають – ХОВА

З моменту вторгнення рф 128 населених пунктів Чугуївського району перебували під окупацією, зараз там відновлюють комунікації, повідомили в ХОВА.

У результаті бойових дій в районі пошкоджено близько 80% ліній електропередач. Зараз мережу відновлюють, і світло уже подали в 121 населений пункт із 128. У деяких селищах та містах електрику не можуть подати через значні пошкодження системи та забруднення територій снарядами і мінами.

Активно відновлюють централізоване водопостачання та газопостачання.

«З 30 населених пунктів у 24 відновлено водопостачання. У 25 населених пунктах відновлено газопостачання. Наразі 21 населений пункт ще залишається у Вовчанській та Старосалтівській громадах без газопостачання у зв’язку з перекриттям газу агресором», – зазначив голова Чугуївської РВА Сергій Лободенко.

Тривають роботи із ремонту мостів. Артемівська дамба – на стадії закінчення. Її мають ввести в експлуатацію у грудні.

«У Старосалтівській і Вовчанській громадах не працюють ЦНАПИ. З тих причин, що немає кадрів, техніки і логістики. Місцеві мешканці можуть отримувати необхідні послуги в Чугуєві, Чугуївській районній військовій адміністрації», – розповів Сергій Лободенко.

У районному центрі вже підготувалися до морозів. Нині у місті працюють усі котельні, заготовлено дрова для пунктів обігріву.

«Котельні працюють, Пункт Незламності ми відкрили. Крім того, всі ОСББ ми забезпечили буржуйками», – розповіла начальниця Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва.

Читайте також: У Коробочкине на Чугуївщині світло вже повернули, на черзі ще два села.

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

17:38
З 1 грудня на Харківщині почнуть курсувати автобуси Золочів – Богодухів
12:30
Підприємець з Харківщини з Великого Бурлука допомагав вивозити зерно до рф
11:41
Почуйте нас! – в обленерго звернулися до мешканців Харківщини про відключення
11:20
Світло на Харківщині: в Укренерго повідомили добрі новини
18:53
Терміни вимкнення світла на Харківщині можуть сягати 6 годин – голова ОВА

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Де на Харківщині під Чугуєвом вже дали світло і воду, а де ще мають – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 13:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З моменту вторгнення рф 128 населених пунктів Чугуївського району перебували під окупацією, зараз там відновлюють комунікації, повідомили в ХОВА.".