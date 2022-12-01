Де на Харківщині під Чугуєвом вже дали світло і воду, а де ще мають – ХОВА

З моменту вторгнення рф 128 населених пунктів Чугуївського району перебували під окупацією, зараз там відновлюють комунікації, повідомили в ХОВА.

У результаті бойових дій в районі пошкоджено близько 80% ліній електропередач. Зараз мережу відновлюють, і світло уже подали в 121 населений пункт із 128. У деяких селищах та містах електрику не можуть подати через значні пошкодження системи та забруднення територій снарядами і мінами.

Активно відновлюють централізоване водопостачання та газопостачання.

«З 30 населених пунктів у 24 відновлено водопостачання. У 25 населених пунктах відновлено газопостачання. Наразі 21 населений пункт ще залишається у Вовчанській та Старосалтівській громадах без газопостачання у зв’язку з перекриттям газу агресором», – зазначив голова Чугуївської РВА Сергій Лободенко.

Тривають роботи із ремонту мостів. Артемівська дамба – на стадії закінчення. Її мають ввести в експлуатацію у грудні.

«У Старосалтівській і Вовчанській громадах не працюють ЦНАПИ. З тих причин, що немає кадрів, техніки і логістики. Місцеві мешканці можуть отримувати необхідні послуги в Чугуєві, Чугуївській районній військовій адміністрації», – розповів Сергій Лободенко.

У районному центрі вже підготувалися до морозів. Нині у місті працюють усі котельні, заготовлено дрова для пунктів обігріву.

«Котельні працюють, Пункт Незламності ми відкрили. Крім того, всі ОСББ ми забезпечили буржуйками», – розповіла начальниця Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва.