У Коробочкиному на Чугуївщині світло вже повернули, на черзі – ще два села
У селі Коробочкине Чугуївського району Харківської області, де світла не було майже з початку повномасштабного вторгнення, енергетики частково відновили електропостачання.
Щоб розпочати ремонти, необхідно було дочекатися обстеження саперами всієї території. І лише після дозволу рятувальників фахівці змогли розпочати роботи. Вже відремонтовано п’ять трансформаторних підстанцій, дві високовольтні лінії 6 кВ, а також лінії 0,4 кВ, розповідають у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
“Тут у нас одна із найскладніших ситуацій на всій території обслуговування. Пошкодження ліній та електрообладнання сягало 80%. Наразі у селі заживлено 634 абонента з 1311 – майже половина”, – зазначили в РЕМ.
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Роботи з відновлення електропостачання в Коробочкиному продовжуються. Наразі енергетики чекають, поки сапери обстежать іншу ділянку, після чого почнуть ремонтувати високовольтні лінії. Паралельно фахівці працюють над відновленням електропостачання у селах Леб’яже та Юрченкове.
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Ви читали новину: «У Коробочкиному на Чугуївщині світло вже повернули, на черзі – ще два села»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 18:30;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Коробочкине Чугуївського району Харківської області, де світла не було майже з початку повномасштабного вторгнення, енергетики частково відновили електропостачання.".