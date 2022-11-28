У Коробочкиному на Чугуївщині світло вже повернули, на черзі – ще два села

У селі Коробочкине Чугуївського району Харківської області, де світла не було майже з початку повномасштабного вторгнення, енергетики частково відновили електропостачання.

Щоб розпочати ремонти, необхідно було дочекатися обстеження саперами всієї території. І лише після дозволу рятувальників фахівці змогли розпочати роботи. Вже відремонтовано п’ять трансформаторних підстанцій, дві високовольтні лінії 6 кВ, а також лінії 0,4 кВ, розповідають у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

“Тут у нас одна із найскладніших ситуацій на всій території обслуговування. Пошкодження ліній та електрообладнання сягало 80%. Наразі у селі заживлено 634 абонента з 1311 – майже половина”, – зазначили в РЕМ.

Роботи з відновлення електропостачання в Коробочкиному продовжуються. Наразі енергетики чекають, поки сапери обстежать іншу ділянку, після чого почнуть ремонтувати високовольтні лінії. Паралельно фахівці працюють над відновленням електропостачання у селах Леб’яже та Юрченкове.