В Коробочкино на Чугуевщине свет уже вернули, на очереди — еще два села

В селе Коробочкино Чугуевского района Харьковской области, где света не было почти с начала полномасштабного вторжения, энергетики частично восстановили электроснабжение.

Для того, чтобы начать ремонты, необходимо было дождаться обследования саперами всей территории. И только после разрешения спасателей специалисты смогли приступить к работам. Уже отремонтированы пять трансформаторных подстанций, две высоковольтные линии 6 кВ, а также линии 0,4 кВ, рассказывают в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Здесь у нас одна из самых сложных ситуаций на всей территории обслуживания. Повреждение линий и электрооборудования достигало 80%. Сейчас в селе запитано 634 абонента из 1311 — почти половина», — отметили в РЭС.

Работы по восстановлению электроснабжения в Коробочкино продолжаются. Сейчас энергетики ждут, пока саперы обследуют другой участок территории, после чего начнут ремонтировать высоковольтные линии. Параллельно специалисты работают над восстановлением электроснабжения в селах Лебяжье и Юрченково.