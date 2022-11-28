В Коробочкино на Чугуевщине свет уже вернули, на очереди — еще два села
В селе Коробочкино Чугуевского района Харьковской области, где света не было почти с начала полномасштабного вторжения, энергетики частично восстановили электроснабжение.
Для того, чтобы начать ремонты, необходимо было дождаться обследования саперами всей территории. И только после разрешения спасателей специалисты смогли приступить к работам. Уже отремонтированы пять трансформаторных подстанций, две высоковольтные линии 6 кВ, а также линии 0,4 кВ, рассказывают в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
«Здесь у нас одна из самых сложных ситуаций на всей территории обслуживания. Повреждение линий и электрооборудования достигало 80%. Сейчас в селе запитано 634 абонента из 1311 — почти половина», — отметили в РЭС.
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Работы по восстановлению электроснабжения в Коробочкино продолжаются. Сейчас энергетики ждут, пока саперы обследуют другой участок территории, после чего начнут ремонтировать высоковольтные линии. Параллельно специалисты работают над восстановлением электроснабжения в селах Лебяжье и Юрченково.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Коробочкино Чугуевского района Харьковской области, где света не было почти с начала полномасштабного вторжения, энергетики частично восстановили электроснабжение.".