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Когда харьковчане не могут дозвониться в «15-62»: куда звонить

Общество 10:42   01.12.2022
Оксана Горун
Когда харьковчане не могут дозвониться в «15-62»: куда звонить

В городской информационно-диспетчерской службе «15-62» сообщили о том, что из-за перебоев в электроснабжении у харьковчан могут возникать трудности со звонками в службу.

«У харьковчан могут возникать трудности со звонками в информационно-диспетчерскую службу «15-62″, когда обесточен город и оборудование мобильных операторов, но есть несколько способов обратиться за помощью», — успокаивают в telegram диспетчерской службы.

Заявку на «срочную коммунальную помощь» можно подать:

🔹 по номеру телефона: (057) 760-70-62;

🔹 при перегрузке линий с 1 декабря временно вводится горячая линия «15-35»;

🔹 сайт «1562» (если интернет не работает дома, специалисты советуют обратиться к ближайший «пунт незламності»).

Также в список телефонов, которые должны быть под рукой, харьковчанам советуют внести резервные номера экстренной медицинской помощи (использовать только, если не работает «103»):
(050) 040-03-76;
(050) 040-05-21;
(050) 040-09-34;
(067) 540-13-52;
(067) 543-13-10;
(067) 540-06-10;
(063) 950-93-33;
(093) 288-23-58.

Для людей с недостатками слуха и речи – (098) 044-81-03.

Кроме того, можно набрать номера оперативно-диспетчерской службы через Viber, Telegram, WhatsApp — (050) 308-75-98, Skype — 103kh.

«Еще есть возможность обратиться в пункты постоянного или временного базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, ГСЧС, «пункти незламності», в ближайшую больницу или остановить автомобиль скорой, полиции, пожарных и попросить о помощи», — советуют диспетчеры «15-62».

  • Читайте также: Когда харьковчане не могут дозвониться в «15-62»: куда звонить

    • Также контакты для связи при отключении электроснабжения предоставили в АО «Харьковоблэнерго»:

    (057) 342-44-13;
    (067) 234-04-13;
    (063) 054-04-13;
    (050) 054-04-13.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 10:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городской информационно-диспетчерской службе «15-62» сообщили о том, что из-за перебоев в электроснабжении у харьковчан могут возникать трудности со звонками в службу".