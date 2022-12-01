Коли харків’яни не можуть додзвонитися до “15-62”: куди дзвонити

У міській інформаційно-диспетчерській службі “15-62” повідомили про те, що через перебої в електропостачанні у харків’ян можуть виникати труднощі із дзвінками до служби.

“У харків’ян можуть виникати труднощі із дзвінками до інформаційно-диспетчерської служби “15-62″, коли знеструмлено місто та обладнання мобільних операторів, але є кілька способів звернутися за допомогою”, – заспокоюють у телеграмі диспетчерської служби.

Заявку на “термінову комунальну допомогу” можна подати:

🔹 за номером телефону: (057) 760-70-62;

🔹 при перевантаженні ліній з 1 грудня тимчасово вводиться гаряча лінія “15-35”;

🔹 сайт “1562” (якщо інтернет не працює вдома, фахівці радять звернутися до найближчого “пунту незламності”).

Також до списку телефонів, які мають бути під рукою, харків’янам радять внести резервні номери екстреної медичної допомоги (використовувати лише якщо не працює “103”):

(050) 040-03-76;

(050) 040-05-21;

(050) 040-09-34;

(067) 540-13-52;

(067) 543-13-10;

(067) 540-06-10;

(063) 950-93-33;

(093) 288-23-58.

Для людей з вадами слуху та мовлення – (098) 044-81-03.

Крім того, можна набрати номери оперативно-диспетчерської служби через Viber, Telegram, WhatsApp – (050) 308-75-98, Skype – 103kh.

“Ще є можливість звернутися до пунктів постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, “пунктів незламності”, до найближчої лікарні або зупинити автомобіль швидкої, поліції, пожежників та попросити про допомогу”, – радять диспетчери “15-62” .

Також контакти для зв’язку при відключенні електропостачання надали у АТ “Харківобленерго”:

(057) 342-44-13;

(067) 234-04-13;

(063) 054-04-13;

(050) 054-04-13.