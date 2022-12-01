Российские оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов на Харьковщине

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на 6 утра 1 декабря.

«На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области, — отметили в Генштабе. — Обстрелы из российской артиллерии подверглись по районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Двуречная и Западное Харьковской области».

На Купянском направлении россияне обороняются. Там под их огонь попали Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестово, и Дружелюбовка.

Ракетных ударов по территории Харьковской области не зафиксировали. За минувшие сутки ракетами дважды ударили по Камышевахе Запорожского региона. Кроме того, россияне нанесли по территории Украины 41 авиационный удар и 28 обстрелов из РСЗО.