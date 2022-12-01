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Российские оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов на Харьковщине

Происшествия 07:12   01.12.2022
Оксана Горун
Российские оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов на Харьковщине

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на 6 утра 1 декабря.

«На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области, — отметили в Генштабе. — Обстрелы из российской артиллерии подверглись по районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Двуречная и Западное Харьковской области».

На Купянском направлении россияне обороняются. Там под их огонь попали Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестово, и Дружелюбовка.

  • Читайте также: На Харьковщине враг обстрелял Купянск и приграничье, ведет оборону — Генштаб

    • Ракетных ударов по территории Харьковской области не зафиксировали. За минувшие сутки ракетами дважды ударили по Камышевахе Запорожского региона. Кроме того, россияне нанесли по территории Украины 41 авиационный удар и 28 обстрелов из РСЗО.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 07:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на 6 утра 1 декабря".