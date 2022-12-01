Российские оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на 6 утра 1 декабря.
«На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области, — отметили в Генштабе. — Обстрелы из российской артиллерии подверглись по районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Двуречная и Западное Харьковской области».
На Купянском направлении россияне обороняются. Там под их огонь попали Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестово, и Дружелюбовка.
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Ракетных ударов по территории Харьковской области не зафиксировали. За минувшие сутки ракетами дважды ударили по Камышевахе Запорожского региона. Кроме того, россияне нанесли по территории Украины 41 авиационный удар и 28 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на 6 утра 1 декабря".