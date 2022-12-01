Live
  • Четвер 01.12.2022
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.92
    • 🟢

Російські окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині

Події 07:12   01.12.2022
Оксана Горун
Російські окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на Харківщині станом на 6 ранку 1 грудня.

“На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, – зазначили в Генштабі. – Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області”.

На Куп’янському напрямку росіяни обороняються. Там під їхній вогонь потрапили Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Дружелюбівка.

  • Читайте також: Російські окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів на Харківщині

    • Ракетних ударів територією Харківської області не зафіксували. Минулої доби ракетами двічі вдарили по Камишевасі Запорізького регіону. Крім того, росіяни завдали територією України 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    09:11
    У спальному районі Харкова чоловік підірвався на вибухівці – Синєгубов
    09:03
    Обстріли Харківщини: виникли пожежі, зруйновані квартири й будинки – ДСНС
    07:11
    Російська армія завдала ракетного удару по Харківщині – Генштаб
    18:20
    Ворог завдав ракетного удару по Куп’янщині та застосував БпЛА біля кордону
    09:04
    На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Російські окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 07:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на Харківщині станом на 6 ранку 1 грудня".