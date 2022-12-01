Російські окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на Харківщині станом на 6 ранку 1 грудня.
“На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, – зазначили в Генштабі. – Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області”.
На Куп’янському напрямку росіяни обороняються. Там під їхній вогонь потрапили Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Дружелюбівка.
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Ракетних ударів територією Харківської області не зафіксували. Минулої доби ракетами двічі вдарили по Камишевасі Запорізького регіону. Крім того, росіяни завдали територією України 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 07:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на Харківщині станом на 6 ранку 1 грудня".