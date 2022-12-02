Обстрелы Харьковщины: в Купянске и Чугуеве разрушения, по области три пожара

В ГСЧС подытожили последствия российских обстрелов территории Харьковской области за минувшие сутки.

Утром 1 декабря в Купянске российские снаряды повредили объект критической инфраструкты. А около 23:30 вражеская ракета попала в жилую пятиэтажку в Клугино-Башкиновке под Чугуевом.

«Произошли частичные разрушения конструктивных частей зданий, пострадал 1 человек», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также на территории области произошли три пожара: в Двуречанской, Волчанской и Дергачевской громадах.

В Дворечанской громаде от обстрела пострадало село Колодязное. Там в 11:29 1 декабря случился пожар в частном секторе: горел гараж, автомобиль ВАЗ-21118 и крыша летней кухни на площади 20 кв. метров.

«В г. Волчанск вражеский снаряд попал в трактор, который сразу загорелся. Пожарные 47-й ГПСЧ выехали на место происшествия в 16:35 и уже в 17:15 потушили огонь. Площадь пожара составила 15 кв. метров», — отметили спасатели.

В Казачьей Лопани из-за российских обстрелов загорелся сухостой. Пожар распространился на 500 квадратных метров. Во всех случаях о пострадавших не сообщают.