Обстріли Харківщини: у Куп’янську та Чугуєві руйнування, по області три пожежі
У ДСНС підсумували наслідки російських обстрілів території Харківської області за минулу добу.
Вранці 1 грудня в Куп’янську російські снаряди пошкодили об’єкт критичної інфраструкти. А близько 23:30 ворожа ракета влучила до житлової п’ятиповерхівки в Клугино-Башкінівці під Чугуєвом.
“Сталися часткові руйнування конструктивних елементів будинків, постраждала 1 людина”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також на території області сталися три пожежі: у Дворічанській, Вовчанській та Дергачівській громадах.
У Дворічанській громаді від обстрілу постраждало село Колодязне. Там об 11:29 1 грудня сталася пожежа у приватному секторі: горів гараж, автомобіль ВАЗ-21118 та дах літньої кухні на площі 20 кв. метрів.
“У м. Вовчанськ ворожий снаряд влучив у трактор, який одразу спалахнув. Пожежні 47-ї ДПСЧ виїхали на місце події о 16:35 і вже о 17:15 загасили вогонь. Площа пожежі склала 15 кв. метрів”, – зазначили рятувальники.
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У Козачій Лопані через російські обстріли спалахнув сухостій. Пожежа поширилась на 500 квадратних метрів. У всіх випадках про постраждалих не повідомляють.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС підсумували наслідки російських обстрілів території Харківської області за минулу добу".