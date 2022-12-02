Обстріли Харківщини: у Куп’янську та Чугуєві руйнування, по області три пожежі

У ДСНС підсумували наслідки російських обстрілів території Харківської області за минулу добу.

Вранці 1 грудня в Куп’янську російські снаряди пошкодили об’єкт критичної інфраструкти. А близько 23:30 ворожа ракета влучила до житлової п’ятиповерхівки в Клугино-Башкінівці під Чугуєвом.

“Сталися часткові руйнування конструктивних елементів будинків, постраждала 1 людина”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також на території області сталися три пожежі: у Дворічанській, Вовчанській та Дергачівській громадах.

У Дворічанській громаді від обстрілу постраждало село Колодязне. Там об 11:29 1 грудня сталася пожежа у приватному секторі: горів гараж, автомобіль ВАЗ-21118 та дах літньої кухні на площі 20 кв. метрів.

“У м. Вовчанськ ворожий снаряд влучив у трактор, який одразу спалахнув. Пожежні 47-ї ДПСЧ виїхали на місце події о 16:35 і вже о 17:15 загасили вогонь. Площа пожежі склала 15 кв. метрів”, – зазначили рятувальники.

У Козачій Лопані через російські обстріли спалахнув сухостій. Пожежа поширилась на 500 квадратних метрів. У всіх випадках про постраждалих не повідомляють.