Прокуроры на Харьковщине в Купянске нашли тайник с документами коллаборантов

Документы полицейских, предавшие Украину, оккупанты не успели уничтожить во время отступления, сообщила Харьковская областная прокуратура.



В помещении оккупационной псевдополиции в Купянске российские захватчики прятали документы своих приспешников. Оккупанты хранили кадровые документы большинства псевдополицейских, работавших в фейковых правоохранительных органах захваченной рф территории Харьковщины.

Среди изъятого:

•документы и личные дела псевдополицейских;

•характеристики;

•трудовые договоры;

•объяснения об известных «правоохранителям» участниках АТО/ООС;

•объяснение, что «полицейские» не были участниками АТО/ООС;

•табели учета рабочего времени;

копии паспортов, в том числе российских, которые они успели получить в Купянске;

•фотографии для личных дел;

•анкеты;

•приказы о назначении на должность.

Изъятые документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационизма.

Читайте также: Директор лицея Купянска была главным модератором русификации при оккупантах