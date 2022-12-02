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Прокуроры на Харьковщине в Купянске нашли тайник с документами коллаборантов

Общество 13:38   02.12.2022
Оксана Якушко
Прокуроры на Харьковщине в Купянске нашли тайник с документами коллаборантов

Документы полицейских, предавшие Украину, оккупанты не успели уничтожить во время отступления, сообщила Харьковская областная прокуратура.


В помещении оккупационной псевдополиции в Купянске российские захватчики прятали документы своих приспешников. Оккупанты хранили кадровые документы большинства псевдополицейских, работавших в фейковых правоохранительных органах захваченной рф территории Харьковщины.

Среди изъятого:

•документы и личные дела псевдополицейских;

•характеристики;

•трудовые договоры;

•объяснения об известных «правоохранителям» участниках АТО/ООС;

•объяснение, что «полицейские» не были участниками АТО/ООС;

•табели учета рабочего времени;

копии паспортов, в том числе российских, которые они успели получить в Купянске;

•фотографии для личных дел;

•анкеты;

•приказы о назначении на должность.

Изъятые документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационизма.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 13:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документы полицейских, предавшие Украину, оккупанты не успели уничтожить во время отступления, сообщила Харьковская областная прокуратура.".