Прокуроры на Харьковщине в Купянске нашли тайник с документами коллаборантов
Документы полицейских, предавшие Украину, оккупанты не успели уничтожить во время отступления, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В помещении оккупационной псевдополиции в Купянске российские захватчики прятали документы своих приспешников. Оккупанты хранили кадровые документы большинства псевдополицейских, работавших в фейковых правоохранительных органах захваченной рф территории Харьковщины.
Среди изъятого:
•документы и личные дела псевдополицейских;
•характеристики;
•трудовые договоры;
•объяснения об известных «правоохранителям» участниках АТО/ООС;
•объяснение, что «полицейские» не были участниками АТО/ООС;
•табели учета рабочего времени;
копии паспортов, в том числе российских, которые они успели получить в Купянске;
•фотографии для личных дел;
•анкеты;
•приказы о назначении на должность.
Изъятые документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационизма.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 13:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документы полицейских, предавшие Украину, оккупанты не успели уничтожить во время отступления, сообщила Харьковская областная прокуратура.".