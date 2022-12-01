Директор лицея Купянска была главным модератором русификации при оккупантах

Закончилось расследование против директора лицея, которая насаждала российское образование, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемая стала одним из главных «модераторов» внедрения российского образования в Купянске. Перед учебным годом педагог получила от оккупантов учебники российского образца для учащихся 1-11 классов.

Прокуратура и полиция позже изъяли в лицее, которым она руководила, более 5 тысяч российских учебников и аттестаты о среднем образовании российского образца, подписанные так называемым «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

Чтобы учителя «имели возможность преподавать» по российским стандартам, директор лицея направила учителей начальных классов на «повышение квалификации» в Курск рф.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении директора лицея в Купянске по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

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