Live
  • Вторник 22.11.2022
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.45

Директор лицея Купянска получала учебники из РФ и отправляла учителей в Курск

Общество 10:11   22.11.2022
Оксана Горун
Директор лицея Купянска получала учебники из РФ и отправляла учителей в Курск

В прокуратуре сообщили, что разоблачили очередную коллаборантку из сферы образования деоккупированного Купянска.

О подозрении в коллаборационизме сообщили директору местного лицея, в котором ранее обнаружили 5000 российских учебников и аттестаты об образовании российского образца.

«Главным «модератором» внедрения российского образования стала директор этого лицея. Так, перед учебным годом педагог получила от оккупационной администрации учебники российского образца для учащихся 1-11 классов», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Следователи также установили, что пособница оккупантов отправляла своих подчиненных — учителей начальных классов — в Курск «повышать квалификацию».

  • Читайте также: Налоговик из Купянска работала на оккупантов: ей грозит пожизненное

    • Женщине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Досудебное расследование проводит полиция.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    15:26
    Ракетный удар по Шевченково и обстрел Купянска из РСЗО. Детали от прокуратуры
    12:27
    В результате ракетного удара по Шевченково погибла сотрудница прокуратуры
    19:28
    Россияне дважды ударили ракетами по инфраструктуре Купянска – Генштаб ВСУ
    18:00
    Собака Ляля, принимавшая участие в зачистке Купянска, нашла семью во Львове
    09:27
    Синегубов: Двоих человек из-за обстрелов госпитализировали на Харьковщине

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Директор лицея Купянска получала учебники из РФ и отправляла учителей в Курск»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 10:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прокуратуре сообщили, что разоблачили очередную коллаборантку из сферы образования деоккупированного Купянска".