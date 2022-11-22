Директор лицея Купянска получала учебники из РФ и отправляла учителей в Курск

В прокуратуре сообщили, что разоблачили очередную коллаборантку из сферы образования деоккупированного Купянска.

О подозрении в коллаборационизме сообщили директору местного лицея, в котором ранее обнаружили 5000 российских учебников и аттестаты об образовании российского образца.

«Главным «модератором» внедрения российского образования стала директор этого лицея. Так, перед учебным годом педагог получила от оккупационной администрации учебники российского образца для учащихся 1-11 классов», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Следователи также установили, что пособница оккупантов отправляла своих подчиненных — учителей начальных классов — в Курск «повышать квалификацию».

Женщине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Досудебное расследование проводит полиция.