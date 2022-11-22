Директорка ліцею Куп’янська відправляла вчителів до Курська
У прокуратурі повідомили, що викрили чергову колаборантку зі сфери освіти деокупованого Куп’янська.
Про підозру в колабораціонізмі повідомили директорці місцевого ліцею, у якому раніше виявили 5000 російських підручників та атестати про освіту російського зразка.
“Головним “модератором” впровадження російської освіти стала директорка цього ліцею. Так, перед навчальним роком педагог отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Слідчі також встановили, що посібниця окупантів відправляла своїх підлеглих – вчителів початкових класів – до Курська “підвищувати кваліфікацію”.
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Жінці повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Досудове розслідування проводить поліція.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прокуратурі повідомили, що викрили чергову колаборантку зі сфери освіти деокупованого Куп’янська".