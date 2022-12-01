Директорка ліцею Куп’янська була головною з русифікації при окупантах
Закінчилося розслідування проти директорки ліцею, що насаджувала російську освіту, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обвинувачена стала одним із головних «модераторів» впровадження російської освіти у Куп‘янську. Перед навчальним роком освітянка отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів.
Прокуратура і поліція вилучили у ліцеї, яким вона керувала, понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».
Аби вчителі «мали змогу викладати» по російським стандартам, директорка ліцея направила вчителів початкових класів на «підвищення кваліфікації» до Курська рф.
Куп’янська окружна прокуратура Харківською області направила до суду обвинувальний акт щодо директорки ліцею у Куп‘янську за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
Читайте також: Директор ліцею Куп’янська отримувала підручники з РФ та відправляла вчителів до Курська
Новини за темою:
Ви читали новину: «Директорка ліцею Куп’янська була головною з русифікації при окупантах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 15:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закінчилося розслідування проти директорки ліцею, що насаджувала російську освіту, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".