Директорка ліцею Куп’янська була головною з русифікації при окупантах

Закінчилося розслідування проти директорки ліцею, що насаджувала російську освіту, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена стала одним із головних «модераторів» впровадження російської освіти у Куп‘янську. Перед навчальним роком освітянка отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів.

Прокуратура і поліція вилучили у ліцеї, яким вона керувала, понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

Аби вчителі «мали змогу викладати» по російським стандартам, директорка ліцея направила вчителів початкових класів на «підвищення кваліфікації» до Курська рф.

Куп’янська окружна прокуратура Харківською області направила до суду обвинувальний акт щодо директорки ліцею у Куп‘янську за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).