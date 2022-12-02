Прокурори на Харківщині знайшли схованку з документами колаборантів
Документи поліцейських, які зрадили Україну, окупанти не встигли знищити під час відступу, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У приміщенні окупаційної псевдополіції у Куп’янську російські загарбники ховали документи своїх поплічників. Окупанти зберігали кадрові документи більшості псевдополіцейських, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої рф території Харківщини.
Серед вилученого:
•документи та особисті справи псевдополіцейських;
•характеристики;
•трудові договори;
•пояснення про відомих «правоохоронців» учасників АТО/ООС;
•пояснення, що «поліцейські» були учасниками АТО/ООС;
•табелі обліку робочого часу;
копії паспортів, у тому числі російських, які вони встигли отримати у Куп’янську;
•фотографії для особових справ;
•анкети;
•накази про призначення посаду.
Вилучені документи є підставою для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораціонізму.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 13:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Документи поліцейських, які зрадили Україну, окупанти не встигли знищити під час відступу, повідомила Харківська обласна прокуратура.".