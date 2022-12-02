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Прокурори на Харківщині знайшли схованку з документами колаборантів

Суспільство 13:38   02.12.2022
Оксана Якушко
Прокурори на Харківщині знайшли схованку з документами колаборантів

Документи поліцейських, які зрадили Україну, окупанти не встигли знищити під час відступу, повідомила Харківська обласна прокуратура.


У приміщенні окупаційної псевдополіції у Куп’янську російські загарбники ховали документи своїх поплічників. Окупанти зберігали кадрові документи більшості псевдополіцейських, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої рф території Харківщини.

Серед вилученого:

•документи та особисті справи псевдополіцейських;

•характеристики;

•трудові договори;

•пояснення про відомих «правоохоронців» учасників АТО/ООС;

•пояснення, що «поліцейські» були учасниками АТО/ООС;

•табелі обліку робочого часу;

копії паспортів, у тому числі російських, які вони встигли отримати у Куп’янську;

•фотографії для особових справ;

•анкети;

•накази про призначення посаду.

Вилучені документи є підставою для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораціонізму.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 13:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Документи поліцейських, які зрадили Україну, окупанти не встигли знищити під час відступу, повідомила Харківська обласна прокуратура.".