СБУ выяснила, кто организовывал обучение на русском по учебникам РФ в Купянске
В СБУ сообщили о том, что разоблачили трех руководителей учебных заведений Купянского района, которые активно помогали оккупантам внедрять стандарты «русского мира» в головы школьников.
По информации СБУ, все трое пошли на сотрудничество с оккупантами добровольно.
«По данным следствия, злоумышленники осуществляли деятельность, направленную на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях, которыми они руководили. Указание об этом вражеские приспешники получили от так называемой оккупационной администрации РФ», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Директора учебных заведений сообщили учителям, что с нового учебного года детей будут учить на русском языке, по российской программе и учебникам из РФ. Руководители школ формировали списки учителей, которые согласились учить детей «русскому миру», а также — получали от оккупантов учебную литературу.
Такие действия в Службе безопасности квалифицировали, как способствование распространению оккупационного режима через местные учреждения среднего образования. Всем троим «педагогам» заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме.
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«Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности за преступления против Украины», — заверил Абдула.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ сообщили о том, что разоблачили трех руководителей учебных заведений Купянского района, которые активно помогали оккупантам внедрять стандарты «русского мира» в головы школьников".