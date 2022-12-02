СБУ з’ясувала, хто організовував навчання російською в Куп’янську
У СБУ повідомили, що викрили трьох керівників навчальних закладів Куп’янського району, які активно допомагали окупантам впроваджувати стандарти “русского мира” в голови школярів.
За інформацією СБУ, всі троє пішли на співпрацю із окупантами добровільно.
“За даними слідства, зловмисники здійснювали діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах, якими вони керували. Вказівку про це ворожі поплічники отримали від так званої окупаційної адміністрації РФ”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Директори навчальних закладів поінформували вчителів, що з нового навчального року дітей навчатимуть російською мовою, за російською програмою та підручниками з РФ. Керівники шкіл формували списки вчителів, які погодилися навчати дітей “русскому миру”, а також – отримували від окупантів навчальну літературу.
Такі дії в Службі безпеки кваліфікували як сприяння розповсюдженню окупаційного режиму через місцеві установи середньої освіти. Всім трьом “педагогам” заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі.
Читайте також: У Харкові СБУ спіймала хакера, який зламав відеоспостереження в держоргані
“Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України”, – запевнив Абдула.
Новини за темою:
Ви читали новину: «СБУ з’ясувала, хто організовував навчання російською в Куп’янську»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 11:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СБУ повідомили, що викрили трьох керівників навчальних закладів Куп’янського району, які активно допомагали окупантам впроваджувати стандарти “русского мира” в голови школярів".