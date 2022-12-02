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СБУ з’ясувала, хто організовував навчання російською в Куп’янську

Суспільство 11:11   02.12.2022
Оксана Горун
СБУ з’ясувала, хто організовував навчання російською в Куп’янську

У СБУ повідомили, що викрили трьох керівників навчальних закладів Куп’янського району, які активно допомагали окупантам впроваджувати стандарти “русского мира” в голови школярів.

За інформацією СБУ, всі троє пішли на співпрацю із окупантами добровільно.

“За даними слідства, зловмисники здійснювали діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах, якими вони керували. Вказівку про це ворожі поплічники отримали від так званої окупаційної адміністрації РФ”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Директори навчальних закладів поінформували вчителів, що з нового навчального року дітей навчатимуть російською мовою, за російською програмою та підручниками з РФ. Керівники шкіл формували списки вчителів, які погодилися навчати дітей “русскому миру”, а також – отримували від окупантів навчальну літературу.

Такі дії в Службі безпеки кваліфікували як сприяння розповсюдженню окупаційного режиму через місцеві установи середньої освіти. Всім трьом “педагогам” заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі.

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    • “Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України”, – запевнив Абдула.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 11:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СБУ повідомили, що викрили трьох керівників навчальних закладів Куп’янського району, які активно допомагали окупантам впроваджувати стандарти “русского мира” в голови школярів".