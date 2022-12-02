СБУ з’ясувала, хто організовував навчання російською в Куп’янську

У СБУ повідомили, що викрили трьох керівників навчальних закладів Куп’янського району, які активно допомагали окупантам впроваджувати стандарти “русского мира” в голови школярів.

За інформацією СБУ, всі троє пішли на співпрацю із окупантами добровільно.

“За даними слідства, зловмисники здійснювали діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах, якими вони керували. Вказівку про це ворожі поплічники отримали від так званої окупаційної адміністрації РФ”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Директори навчальних закладів поінформували вчителів, що з нового навчального року дітей навчатимуть російською мовою, за російською програмою та підручниками з РФ. Керівники шкіл формували списки вчителів, які погодилися навчати дітей “русскому миру”, а також – отримували від окупантів навчальну літературу.

Такі дії в Службі безпеки кваліфікували як сприяння розповсюдженню окупаційного режиму через місцеві установи середньої освіти. Всім трьом “педагогам” заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі.

“Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України”, – запевнив Абдула.