Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ракетных ударах, которые российская армия нанесла по Харьковщине и Донецкой области.

«За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Совершил 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения», — отметили в Генштабе.

У границы Харьковской области — на Белгородщине — россияне продолжают удерживать войска. Продолжаются обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов.

«Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочковое Малая Волчья, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении противник стрелял по населенным пунктам из танков и разнокалиберной артиллерии. Удары пришлись по районам Табаевки, Крахмального и Берестового.

Напомним, минувшей ночью харьковчане слышали отдаленные взрывы — предположительно, российские ракеты ударили по территории области, в том числе — по Чугуевщине.