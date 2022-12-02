Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре на Харьковщине
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ракетных ударах, которые российская армия нанесла по Харьковщине и Донецкой области.
«За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Совершил 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения», — отметили в Генштабе.
У границы Харьковской области — на Белгородщине — россияне продолжают удерживать войска. Продолжаются обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов.
«Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочковое Малая Волчья, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ.
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На Купянском направлении противник стрелял по населенным пунктам из танков и разнокалиберной артиллерии. Удары пришлись по районам Табаевки, Крахмального и Берестового.
Напомним, минувшей ночью харьковчане слышали отдаленные взрывы — предположительно, российские ракеты ударили по территории области, в том числе — по Чугуевщине.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ракетных ударах, которые российская армия нанесла по Харьковщине и Донецкой области".