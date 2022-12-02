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Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі на Харківщині

Події 07:24   02.12.2022
Оксана Горун
Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі на Харківщині

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про ракетні удари, які російська армія завдала по Харківщині та Донецькій області.

“За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення”, – зазначили в Генштабі.

Біля кордону Харківської області – на Бєлгородщині – росіяни продовжують утримувати війська. Триває обстріл прикордонних та прифронтових населених пунктів.

Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу ЗСУ.

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    • На Куп’янському напрямку противник стріляв по населених пунктах з танків та різнокаліберної артилерії. Удари припали по районах Табаївки, Крохмального та Берестового.

    Нагадаємо, минулої ночі харків’яни чули віддалені вибухи – імовірно, російські ракети вдарили територією області, зокрема – Чугуївщиною.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 07:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про ракетні удари, які російська армія завдала по Харківщині та Донецькій області".