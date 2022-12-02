Вся электрогенерация на Харьковщине уничтожена — СМИ
Российские оккупанты уничтожили всю генерирующую энергетическую систему на Харьковщине, сообщили в эфире национального телемарафона журналисты ICTV.
По информации, озвученной в эфире нацмарафона, Харьковская область сейчас вынужденно берет электроэнергию у других регионов.
«В Харькове и пригороде уничтожены подстанции, в оккупационных селах повреждены почти все высоковольтные линии — люди там не видели света с февраля», — сообщили корреспонденты.
Напомним, на Харьковщину сейчас возрващаются плановые отключения электричества. О том, что 2 декабря все должно пойти «по графику», написал мэр Первомайского Николай Бакшеев, ссылаясь на данные энергетиков.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Вся электрогенерация на Харьковщине уничтожена — СМИ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты уничтожили всю генерирующую энергетическую систему на Харьковщине, сообщили в эфире национального телемарафона журналисты ICTV".