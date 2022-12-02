Вся электрогенерация на Харьковщине уничтожена — СМИ

Российские оккупанты уничтожили всю генерирующую энергетическую систему на Харьковщине, сообщили в эфире национального телемарафона журналисты ICTV.

По информации, озвученной в эфире нацмарафона, Харьковская область сейчас вынужденно берет электроэнергию у других регионов.

«В Харькове и пригороде уничтожены подстанции, в оккупационных селах повреждены почти все высоковольтные линии — люди там не видели света с февраля», — сообщили корреспонденты.

Напомним, на Харьковщину сейчас возрващаются плановые отключения электричества. О том, что 2 декабря все должно пойти «по графику», написал мэр Первомайского Николай Бакшеев, ссылаясь на данные энергетиков.