Усю електрогенерацію на Харківщині знищено – ЗМІ

Росіяни знищили всю генерувальну енергетичну систему на Харківщині, повідомили в етері національного телемарафону журналісти ICTV.

За інформацією, озвученою в етері нацмарафону, Харківська область наразі вимушено бере електроенергію в інших регіонах.

“У Харкові та передмісті знищені підстанції, в селах, що були під окупацією, пошкоджені майже всі високовольтні лінії — люди там не бачили світла з лютого”, – повідомили кореспонденти.

Нагадаємо, на Харківщину наразі повертаються планові відключення електрики. Про те, що 2 грудня все має піти “за графіком”, написав мер Первомайського Микола Бакшеєв, посилаючись на дані енергетиків.