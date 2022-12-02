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Усю електрогенерацію на Харківщині знищено – ЗМІ

Події 09:55   02.12.2022
Оксана Горун
Усю електрогенерацію на Харківщині знищено – ЗМІ

Росіяни знищили всю генерувальну енергетичну систему на Харківщині, повідомили в етері національного телемарафону журналісти ICTV.

За інформацією, озвученою в етері нацмарафону, Харківська область наразі вимушено бере електроенергію в інших регіонах.

“У Харкові та передмісті знищені підстанції, в селах, що були під окупацією, пошкоджені майже всі високовольтні лінії — люди там не бачили світла з лютого”, – повідомили кореспонденти.

Нагадаємо, на Харківщину наразі повертаються планові відключення електрики. Про те, що 2 грудня все має піти “за графіком”, написав мер Первомайського Микола Бакшеєв, посилаючись на дані енергетиків.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 09:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знищили всю генерувальну енергетичну систему на Харківщині, повідомили в етері національного телемарафону журналісти ICTV".