Усю електрогенерацію на Харківщині знищено – ЗМІ
Росіяни знищили всю генерувальну енергетичну систему на Харківщині, повідомили в етері національного телемарафону журналісти ICTV.
За інформацією, озвученою в етері нацмарафону, Харківська область наразі вимушено бере електроенергію в інших регіонах.
“У Харкові та передмісті знищені підстанції, в селах, що були під окупацією, пошкоджені майже всі високовольтні лінії — люди там не бачили світла з лютого”, – повідомили кореспонденти.
Нагадаємо, на Харківщину наразі повертаються планові відключення електрики. Про те, що 2 грудня все має піти “за графіком”, написав мер Первомайського Микола Бакшеєв, посилаючись на дані енергетиків.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 09:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знищили всю генерувальну енергетичну систему на Харківщині, повідомили в етері національного телемарафону журналісти ICTV".