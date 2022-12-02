Зеленский посмертно наградил погибшую сотрудницу прокуратуры Харьковщины

Своим указом Президент Украины Владимир Зеленский присвоил прокурору Купянской окружной прокуратуры Елене Маслич орден «За мужество» ІІІ степени (посмертно).

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента. Награждение приурочили ко Дню работников прокуратуры.

«Война забирает лучших, уже погибли четыре прокурора в Украине. К сожалению, невосполнимые потери не обошли и наш коллектив. Погибла наша коллега, молодая девушка – прокурор Шевченковского отдела Купянской окружной прокуратуры Маслич Елена, которая с первого дня деоккупации исполняла свои служебные обязанности, документируя военные преступления, совершенные российскими военными, на территории района. Память о ней всегда будет в наших сердцах», — сказал во время торжеств по случаю Дня работников прокуратуры прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Напомним, Елена Маслич погибла в результате ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково 20 ноября. С первого дня деоккупации поселка она работала там, документируя факты вооруженной агрессии РФ. У погибшей остался 15-летний сын.