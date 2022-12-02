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Зеленський посмертно нагородив загиблу співробітницю прокуратури Харківщини

Політика 10:58   02.12.2022
Оксана Горун
Зеленський посмертно нагородив загиблу співробітницю прокуратури Харківщини

Своїм указом Президент України Володимир Зеленський нагородив прокурорку Куп’янської окружної прокуратури Олену Маслич орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).

Відповідний указ опубліковано на сайті Президента. Нагородження приурочили до Дня працівників прокуратури.

“Війна забирає найкращих, вже загинуло четверо прокурорів в Україні. На жаль, непоправні втрати не оминули і наш колектив. Загинула наша колега, молода дівчина – прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Маслич Олена, яка з першого дня деокупації віддано виконувала свої службові обов’язки, документуючи воєнні злочини, вчинені російськими військовими, на території району. Пам’ять про неї завжди буде у наших серцях”, – сказав під час урочистостей з нагоди Дня працівників прокуратури прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

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    • Нагадаємо, Олена Маслич загинула внаслідок ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове 20 листопада. З першого дня деокупації селища вона працювала там, документуючи факти збройної агресії РФ. У загиблої залишився 15-річний син.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Своїм указом Президент України Володимир Зеленський нагородив прокурорку Куп’янської окружної прокуратури Олену Маслич орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)".