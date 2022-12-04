По Харьковщине дважды ударили ракетами С-300 — Синегубов (фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 23 часов 3 декабря и трех утра 4 декабря под ракетный обстрел попало пгт Шевченково.

«Около 23 часов ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в 5 частных домах Шевченковской громады.

Около 3 часов утра со стороны РФ произошел еще один ракетный обстрел пгт. Шевченково. Пострадавших нет», — написал глава ХОВА в telegram.

По информации Синегубова, также за сутки под обстрелом были Купянский район, Волчанская громада и Изюмщина.

«В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, железнодорожная инфраструктура, — сообщил глава ХОВА. — Кроме того, в течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской громады и Харьковского района, а также Изюмщине. Без пострадавших».

Синегубов призвал всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как россияне производят хаотичные обстрелы, цель которых — терроризировать местное население.