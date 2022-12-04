По Харківщині двічі вдарили ракетами С-300 – Синєгубов (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 23 години 3 грудня та третьої ранку 4 грудня під ракетний обстріл потрапило смт Шевченкове.

“Близько 23 години ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи у 5 приватних будинках Шевченківської громади.

Близько 3 години ранку з боку РФ стався ще один ракетний обстріл смт Шевченкове. Постраждалих немає”, – написав голова ХОВА в телеграмі.

За інформацією Синєгубова, також за добу під обстрілом були Куп’янський район, Вовчанська громада та Ізюмщина.

“У Куп’янську-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, залізнична інфраструктура, – повідомив голова ХОВА. – Крім того, протягом доби росіяни завдавали ударів по населеним пунктам Вовчанської громади та Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих”.

Синєгубов закликав усіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки росіяни здійснюють хаотичні обстріли, які мають на меті тероризувати місцеве населення.