Ракета ударила в жилую двухэтажку: видео из Казачьей Лопани
Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко опубликовал видео последствий недавнего ракетного удара, нанесенного российской армией по приграничной Казачьей Лопани.
«Вот такие разрушения после недавнего ракетного удара по Казачьей Лопани. Российская ракета прямым ударом уничтожила половину двухэтажки, где жили обычные гражданские украинцы», — подписал опубликованное видео Задоренко.
«Видим, вокруг все разбросано, все завалено буквально строительным мусором. Двухэтажный дом, в котором проживали местные люди. Дом, не имеющий никакого отношения к военным. Здесь не размещались военные, не было никакой военной техники, но враг прицельно разрушил жилой дом. Таким образом Россия сейчас воюет с гражданским народом Украины», — комментирует глава Дергачевской громады за кадром.
Ранее он сообщал, что удар по жилому многоквартирному дому россияне нанесли 30 ноября. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 17:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко опубликовал видео последствий недавнего ракетного удара, нанесенного российской армией по приграничной Казачьей Лопани".