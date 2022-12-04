Ракета вдарила в житлову двоповерхівку: відео з Козачої Лопані

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко опублікував відео наслідків нещодавнього ракетного удару, завданого російською армією по прикордонній Козачій Лопані.

“Ось такі руйнування після недавнього ракетного удару по Козачій Лопані. Російська ракета прямим ударом знищила половину двоповерхівки, де мешкали звичайні цивільні українці”, – підписав опубліковане відео Задоренко.

“Бачимо, довкола все розкидано, все завалено буквально будівельним сміттям. Двоповерховий будинок, в якому проживали місцеві люди. Будинок, який не має жодного стосунку до військових. Тут не розміщувалися військові, не було жодної військової техніки, але ворог прицільно зруйнував житловий будинок. Таким чином Росія зараз воює з цивільним народом України”, – коментує голова Дергачівської громади за кадром.

Раніше він повідомляв, що удару по житловому багатоквартирному будинку росіяни завдали 30 листопада. Обійшлося без постраждалих.