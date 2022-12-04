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Руководитель полиции Харьковщины рассказал, что будут делать в случае блэкаута

Общество 16:05   04.12.2022
Оксана Горун
Руководитель полиции Харьковщины рассказал, что будут делать в случае блэкаута

В случае блэкаута в Харьковской области количество полицейских на улицах увеличится, а отделения полиции будут обеспечивать для людей тепло и связь.

«Мы подготовлены, у нас есть соответствующие планы работы, расчеты на период возможного блэкаута. В случае блэкаута количество полицейских на улице будет сразу увеличено, полицейские будут приближены к объектам критической инфраструктуры, к банковским учреждениям, музеям, к объектам, где находится другое ценное имущество, с целью недопущения паники среди населения, проявлений мародерства и своевременного реагирования на уголовные правонарушения», — сообщил в ходе сессии Харьковского облсовета 3 декабря начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он также отметил, что уже сейчас на всех полицейских участках, в отделениях и райуправлениях развернуты пункты обогрева и связи.

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«Мы предоставляем населению информацию о расположении этих пунктов для того, чтобы в период, когда возникнет вопрос с блэкаутом, люди могли созвониться по телефону или обогреться не только в «пунктах незламності», но и в полиции», — пояснил Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 16:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В случае блэкаута в Харьковской области количество полицейских на улицах увеличится, а отделения полиции будут обеспечивать для людей тепло и связь".