Керівник поліції Харківщини розповів, що робитимуть у разі блекауту
У разі блекауту на Харківщині кількість поліцейських на вулицях збільшиться, а відділення поліції забезпечуватимуть для людей тепло та зв’язок.
“Ми підготовлені, у нас є відповідні плани роботи, розрахунки на період можливого блекауту. У разі блекауту кількість поліцейських на вулицях буде одразу збільшена, поліцейські будуть наближені до об’єктів критичної інфраструктури, банківських установ, музеїв, об’єктів, де знаходиться інше цінне майно, з метою недопущення паніки серед населення, проявів мародерства та своєчасного реагування на кримінальні правопорушення”, – повідомив у ході сесії Харківської облради 3 грудня начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Він також зазначив, що зараз на всіх поліцейських дільницях, у відділеннях та райуправліннях розгорнуто пункти обігріву та зв’язку.
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“Ми надаємо населенню інформацію про розташування цих пунктів для того, щоб у період, коли виникне питання з блекаутом, люди могли зателефонувати або обігрітися не тільки в “пунктах незламності”, а й у поліції”, – пояснив Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 16:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У разі блекауту на Харківщині кількість поліцейських на вулицях збільшиться, а відділення поліції забезпечуватимуть для людей тепло та зв’язок".