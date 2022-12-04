Спрятался от отчима в посадке: полиция на Харьковщине нашла сбежавшего ребенка

Семилетний мальчик из поселка Кочеток сбежал из дому из-за побоев отчима.

«30-летний мужчина обижал и применял физическую силу к пасынку. 30 ноября после очередной стычки с отчимом мальчик скрылся из дома. Менее чем через полчаса участковый офицер полиции нашел ребенка в лесопосадке. Полицейские установили, что мальчик живет вместе с матерью и отчимом в поселке Кочеток. Отчим применял к нему неоправданное насилие. Мать в защиту сына не становилась. Поэтому мальчик решил пешком пойти к сестре в поселок Печенеги», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На родителей ребенка составили админпротоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и домашнее насилие.

«В дальнейшем эта семья будет находиться под наблюдением полиции и социальных служб с целью предоставления необходимой помощи и контроля за исполнением родительских обязанностей», — подчеркнули в полиции.