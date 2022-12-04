Спрятался от отчима в посадке: полиция на Харьковщине нашла сбежавшего ребенка
Семилетний мальчик из поселка Кочеток сбежал из дому из-за побоев отчима.
«30-летний мужчина обижал и применял физическую силу к пасынку. 30 ноября после очередной стычки с отчимом мальчик скрылся из дома. Менее чем через полчаса участковый офицер полиции нашел ребенка в лесопосадке. Полицейские установили, что мальчик живет вместе с матерью и отчимом в поселке Кочеток. Отчим применял к нему неоправданное насилие. Мать в защиту сына не становилась. Поэтому мальчик решил пешком пойти к сестре в поселок Печенеги», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На родителей ребенка составили админпротоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и домашнее насилие.
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«В дальнейшем эта семья будет находиться под наблюдением полиции и социальных служб с целью предоставления необходимой помощи и контроля за исполнением родительских обязанностей», — подчеркнули в полиции.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семилетний мальчик из поселка Кочеток сбежал из дому из-за побоев отчима".