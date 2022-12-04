Сховався від вітчима в посадці: поліція Харківщини знайшла дитину, що втекла
Семирічний хлопчик із селища Кочеток втік із дому через побої вітчима.
“30-річний чоловік ображав та застосовував фізичну силу до пасинка. 30 листопада після чергової сутички з вітчимом хлопчик втік з дому. Менш ніж за пів години дільничний офіцер поліції знайшов дитину в лісопосадці. Поліцейські встановили, що хлопчик мешкає разом з матір’ю та вітчимом в селищі Кочеток. Вітчим застосовував до нього невиправдане насильство. Мати на захист сина не ставала. Тому хлопчик вирішив пішки піти до сестри в селище Печеніги“, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
На батьків дитини склали адмінпротоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей та домашнє насильство.
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“Надалі ця сім’я перебуватиме під наглядом поліції та соціальних служб з метою надання необхідної допомоги та контролю за виконанням батьківських обов’язків”, – наголосили в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Семирічний хлопчик із селища Кочеток втік із дому через побої вітчима".