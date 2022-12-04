Сховався від вітчима в посадці: поліція Харківщини знайшла дитину, що втекла

Семирічний хлопчик із селища Кочеток втік із дому через побої вітчима.

“30-річний чоловік ображав та застосовував фізичну силу до пасинка. 30 листопада після чергової сутички з вітчимом хлопчик втік з дому. Менш ніж за пів години дільничний офіцер поліції знайшов дитину в лісопосадці. Поліцейські встановили, що хлопчик мешкає разом з матір’ю та вітчимом в селищі Кочеток. Вітчим застосовував до нього невиправдане насильство. Мати на захист сина не ставала. Тому хлопчик вирішив пішки піти до сестри в селище Печеніги“, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

На батьків дитини склали адмінпротоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей та домашнє насильство.

“Надалі ця сім’я перебуватиме під наглядом поліції та соціальних служб з метою надання необхідної допомоги та контролю за виконанням батьківських обов’язків”, – наголосили в поліції.