В Купянске из-за обстрела поврежден частный дом — ГСЧС
Спасатели ГСЧС сообщили о том, что за сутки на Харьковщине не было пожаров из-за обстрелов, но есть разрушения.
За минувшие сутки ГСЧСники совершили 29 выездов, в том числе 17 — на ликвидацию пожаров в Харьковской области.
«Пожаров, вызванных попаданием вражеских снарядов, не зафиксировано», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Однако обстрелы Харьковщины продолжались, и как следствие — есть очередные разрушения.
«В течение суток спасатели 1 раз выезжали на проверку после вражеских обстрелов. Обстрел произошел около 08:45 в Купянске. Поврежден частный дом и 2 хозяйственные постройки. Пожар не зафиксирован. Пострадавших нет», — сообщили в сводке ГСЧС.
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Напомним, по информации Генштаба ВСУ, российская армия нанесла ракетный удар по Харьковской области — пострадало Шевченково.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили о том, что за сутки на Харьковщине не было пожаров из-за обстрелов, но есть разрушения".