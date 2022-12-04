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В Купянске из-за обстрела поврежден частный дом — ГСЧС

Происшествия 08:38   04.12.2022
Оксана Горун
В Купянске из-за обстрела поврежден частный дом — ГСЧС

Спасатели ГСЧС сообщили о том, что за сутки на Харьковщине не было пожаров из-за обстрелов, но есть разрушения.

За минувшие сутки ГСЧСники совершили 29 выездов, в том числе 17 — на ликвидацию пожаров в Харьковской области.

«Пожаров, вызванных попаданием вражеских снарядов, не зафиксировано», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Однако обстрелы Харьковщины продолжались, и как следствие — есть очередные разрушения.

«В течение суток спасатели 1 раз выезжали на проверку после вражеских обстрелов. Обстрел произошел около 08:45 в Купянске. Поврежден частный дом и 2 хозяйственные постройки. Пожар не зафиксирован. Пострадавших нет», — сообщили в сводке ГСЧС.

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    • Напомним, по информации Генштаба ВСУ, российская армия нанесла ракетный удар по Харьковской области — пострадало Шевченково.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили о том, что за сутки на Харьковщине не было пожаров из-за обстрелов, но есть разрушения".