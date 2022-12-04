В Купянске из-за обстрела поврежден частный дом — ГСЧС

Спасатели ГСЧС сообщили о том, что за сутки на Харьковщине не было пожаров из-за обстрелов, но есть разрушения.

За минувшие сутки ГСЧСники совершили 29 выездов, в том числе 17 — на ликвидацию пожаров в Харьковской области.

«Пожаров, вызванных попаданием вражеских снарядов, не зафиксировано», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Однако обстрелы Харьковщины продолжались, и как следствие — есть очередные разрушения.

«В течение суток спасатели 1 раз выезжали на проверку после вражеских обстрелов. Обстрел произошел около 08:45 в Купянске. Поврежден частный дом и 2 хозяйственные постройки. Пожар не зафиксирован. Пострадавших нет», — сообщили в сводке ГСЧС.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, российская армия нанесла ракетный удар по Харьковской области — пострадало Шевченково.