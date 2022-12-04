Российская армия ударила ракетами по Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об ударе по объектам гражданской инфраструктуры в Шевченково Харьковской области.

«За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетные удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области», — сообщили в сводке Генштаба на 6:00 4 декабря.

Кроме ракетных ударов, продолжились и обстрелы из артиллерии. На Слобожанском направлении им подверглись районы более десяти населенных пунктов, в том числе: Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двуречная.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области», — отметили в Генштабе.