Российская армия ударила ракетами по Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил об ударе по объектам гражданской инфраструктуры в Шевченково Харьковской области.
«За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетные удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области», — сообщили в сводке Генштаба на 6:00 4 декабря.
Кроме ракетных ударов, продолжились и обстрелы из артиллерии. На Слобожанском направлении им подверглись районы более десяти населенных пунктов, в том числе: Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двуречная.
Читайте также: За сутки — один пострадавший, по Купянску нанесен ракетный удар — Синегубов
«На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области», — отметили в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Российская армия ударила ракетами по Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об ударе по объектам гражданской инфраструктуры в Шевченково Харьковской области".