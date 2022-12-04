Live
  • Воскресенье 04.12.2022
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

Российская армия ударила ракетами по Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:41   04.12.2022
Оксана Горун
Российская армия ударила ракетами по Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об ударе по объектам гражданской инфраструктуры в Шевченково Харьковской области.

«За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетные удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области», — сообщили в сводке Генштаба на 6:00 4 декабря.

Кроме ракетных ударов, продолжились и обстрелы из артиллерии. На Слобожанском направлении им подверглись районы более десяти населенных пунктов, в том числе: Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двуречная.

Читайте также: За сутки — один пострадавший, по Купянску нанесен ракетный удар — Синегубов

«На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:22
Харьковские газовики показали огромные воронки от вражеских ударов (фото)
08:46
Обстрелы Харьковщины: спасатели тушили пожары в Волчанске и Липецкой громаде
07:29
Районы 8 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб
19:59
Вражеский вертолет сбили украинские защитники в Купянском районе — Генштаб
18:20
Армия РФ нанесла авиаудар в районе села на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Российская армия ударила ракетами по Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 07:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об ударе по объектам гражданской инфраструктуры в Шевченково Харьковской области".