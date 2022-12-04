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Російська армія вдарила ракетами по Харківщині – Генштаб

Події 07:41   04.12.2022
Оксана Горун
Російська армія вдарила ракетами по Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про удар по об’єктах цивільної інфраструктури у Шевченковому Харківській області.

“Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині”, – повідомили у зведенні Генштабу на 6:00 4 грудня.

Окрім ракетних ударів, продовжились і обстріли з артилерії. На Слобожанському напрямі їх зазнали райони понад десяти населених пунктів, у тому числі: Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна.

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“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області”, – зазначили в Генштабі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 07:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про удар по об’єктах цивільної інфраструктури у Шевченковому Харківській області".