Російська армія вдарила ракетами по Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про удар по об’єктах цивільної інфраструктури у Шевченковому Харківській області.
“Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині”, – повідомили у зведенні Генштабу на 6:00 4 грудня.
Окрім ракетних ударів, продовжились і обстріли з артилерії. На Слобожанському напрямі їх зазнали райони понад десяти населених пунктів, у тому числі: Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна.
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“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області”, – зазначили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про удар по об’єктах цивільної інфраструктури у Шевченковому Харківській області".