Російська армія вдарила ракетами по Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про удар по об’єктах цивільної інфраструктури у Шевченковому Харківській області.

“Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині”, – повідомили у зведенні Генштабу на 6:00 4 грудня.

Окрім ракетних ударів, продовжились і обстріли з артилерії. На Слобожанському напрямі їх зазнали райони понад десяти населених пунктів, у тому числі: Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області”, – зазначили в Генштабі.