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У Куп’янську через обстріл пошкоджено приватний будинок – ДСНС

Події 08:38   04.12.2022
Оксана Горун
У Куп’янську через обстріл пошкоджено приватний будинок – ДСНС

Рятувальники ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині не було пожеж через обстріли, але є руйнування.

Минулої доби ДСНСники здійснили 29 виїздів, у тому числі 17 – на ліквідацію пожеж у Харківській області.

“Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано”, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Однак обстріли Харківщини продовжувалися, і як наслідок – є чергові руйнування.

“ротягом доби рятувальники 1 раз виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. Обстріл трапився близько 08:45 у м. Куп’янську. Пошкоджено приватний будинок та 2 господарчі споруди. Пожежі не зафіксовано. Постраждалих немає”, – повідомили у зведенні ДСНС.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 08:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині не було пожеж через обстріли, але є руйнування".