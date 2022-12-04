У Куп’янську через обстріл пошкоджено приватний будинок – ДСНС

Рятувальники ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині не було пожеж через обстріли, але є руйнування.

Минулої доби ДСНСники здійснили 29 виїздів, у тому числі 17 – на ліквідацію пожеж у Харківській області.

“Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано”, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Однак обстріли Харківщини продовжувалися, і як наслідок – є чергові руйнування.

“ротягом доби рятувальники 1 раз виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. Обстріл трапився близько 08:45 у м. Куп’янську. Пошкоджено приватний будинок та 2 господарчі споруди. Пожежі не зафіксовано. Постраждалих немає”, – повідомили у зведенні ДСНС.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія завдала ракетного удару по Харківській області – постраждало Шевченкове.