Вывозят из-под обстрелов: на Харьковщине Красный крест спас 23 000 человек

Начиная с 9 сентября, из наиболее опасных для жизни населенных пунктов региона вывезли более двух десятков тысяч людей.

Как происходит эвакуация – в сюжете МГ «Объектив».

Игорь Клименко, координатор направления эвакуации Харьковской Областной организации Красного Креста

Через 6 часов после освобождения мы были в Купянске-Узловом. Это же было Изюм, Балаклея, Купянск, Кисловка, Берестовое, Песчаное, Табаевка. Мы вывозим оттуда, где нужно. Где никто не поедет, мы делаем там. Мы приезжаем. Понимаем, что по Кисловке это было. Село из трех-четырех улиц. Две улицы можно было зайти, две улицы нельзя зайти вообще. Был обстрел, работала вражеская авиация. Пройти никак нельзя было. Спасли людей в подвале. Из бомбежек мы выводили. Сидели больше двух часов в подвале. Потом связалась с ребятами. Ребята приехали. Все, слава Богу, у нас получилось.

Наталья, жительница села Кисловка Купянского района Харьковской области

Мы выехали 2 ноября. До того, как мы выехали, были разбиты не только дома, крыши, помещения. Бабушка вот. У нее погреб пострадал, сын умер. Собственно, наш дом пострадал первого числа. Был «прилет» с вертолета, мне муж потом объяснил. Мы живем… У нас улица, ну, можно сказать, среди поля. Если, не дай Бог артиллерия или что — у нас просто улицы нет.

Марта Генюк, волонтер

Мы сейчас открываем новые общежития. Обеспечиваем, куда именно переселенцев будем селить, потому что это огромный поток. За два дня 100 человек поселены. Это очень много для нас по сравнению с тем, что было раньше. Когда была первая волна, селили очень много. Потом пошло на убыль. Когда за день эвакуировали 20 человек — это считалось, что это успешные эвакуации. Сейчас мы расселяем там 60 человек в день. Это только первые дни, когда идет сбор заявок. мы еще даже не запустили эвакуационный автобус, когда это запустится, в день будем рассматривать более двух сотен человек.